В воскресенье, 21 июня, в ряде регионов нашей планеты можно будет увидеть кольцевое солнечное затмение, когда Луна частично заслоняет Солнце.

Об этом сообщает Science Alert.

Такое явление возникает во время солнечного затмения, когда Луна находится дальше от Земли, тогда спутник нашей планеты не полностью заслоняет Солнце, а вокруг него образуется как бы кольцо огня.

Как отмечает издание, один из самых потрясающих примеров такого затмения в 2013 году сняли фотограф Колин Легг и студент-астроном Джефф Симс в Западной Австралии.

21 июня увидеть «Огненное кольцо» в полной мере можно будет из Центральной Африки и Азии, начиная с 3:45 UTC (6:45 по Киеву).

В других местах — от юго-востока Европы (в частности в Украине) к северу Австралии — это явление можно будет увидеть частично. Конечно, увидеть это затмение можно будет в случае ясной погоды. На пике затмения Луна будет заслонять 99,4% площади нашей звезды.

Также издание отмечает, что в интернете будут транслировать это явление, например, на сайте «Время и дата» трансляция стартует в 05:30 UTC (08:30 по Киеву).

Напомним, что ученые впервые наблюдали за молекулами воды, перемещающимися в пределах видимой стороны Луны. Наблюдения велись с помощью приборов зонда LRO.