В Украине введут индексацию размера алиментов. Верховная рада приняла за основу соответствующий законопроект № 3112.

Об этом сообщает РБК-Украина.

За проект проголосовали 246 парламентариев.

Законопроект предлагает изменения в статью 71 закона «Об исполнительном производстве». Предусмотрено возложить на исполнителя обязанность ежегодно проводить индексацию размера алиментов, определенных судом в твердой денежной сумме.

Подчеркнем, норма об индексации алиментов в твердой денежной сумме закреплена в статье 184 Семейного кодекса уже более 14 лет. В 2016 году ее закрепили также и в законе «О внесении изменений в некоторые законы Украины об индексации размера алиментов, определенного судом в твердой денежной сумме».

Однако в настоящее время у этой нормы нет механизма реализации.

«Отсутствие механизма реализации в законе «Об исполнительном производстве» приводит к тому, что вопрос о проведении индексации алиментов можно решить исключительно в судебном порядке», — отмечают в парламенте.

Ранее сообщалось, что житель Снигиревского района после напоминания госисполнителей выплатил 55 тысяч долга по алиментам.