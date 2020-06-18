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В Украине введут индексацию размера алиментов. Верховная рада приняла за основу соответствующий законопроект № 3112.
Об этом сообщает РБК-Украина.
За проект проголосовали 246 парламентариев.
Законопроект предлагает изменения в статью 71 закона «Об исполнительном производстве». Предусмотрено возложить на исполнителя обязанность ежегодно проводить индексацию размера алиментов, определенных судом в твердой денежной сумме.
Подчеркнем, норма об индексации алиментов в твердой денежной сумме закреплена в статье 184 Семейного кодекса уже более 14 лет. В 2016 году ее закрепили также и в законе «О внесении изменений в некоторые законы Украины об индексации размера алиментов, определенного судом в твердой денежной сумме».
Однако в настоящее время у этой нормы нет механизма реализации.
«Отсутствие механизма реализации в законе «Об исполнительном производстве» приводит к тому, что вопрос о проведении индексации алиментов можно решить исключительно в судебном порядке», — отмечают в парламенте.
Ранее сообщалось, что житель Снигиревского района после напоминания госисполнителей выплатил 55 тысяч долга по алиментам.
В Украине введут индексацию размера алиментов. Верховная рада приняла за основу соответствующий законопроект № 3112.
Об этом сообщает РБК-Украина.
За проект проголосовали 246 парламентариев.
Законопроект предлагает изменения в статью 71 закона «Об исполнительном производстве». Предусмотрено возложить на исполнителя обязанность ежегодно проводить индексацию размера алиментов, определенных судом в твердой денежной сумме.
Подчеркнем, норма об индексации алиментов в твердой денежной сумме закреплена в статье 184 Семейного кодекса уже более 14 лет. В 2016 году ее закрепили также и в законе «О внесении изменений в некоторые законы Украины об индексации размера алиментов, определенного судом в твердой денежной сумме».
Однако в настоящее время у этой нормы нет механизма реализации.
«Отсутствие механизма реализации в законе «Об исполнительном производстве» приводит к тому, что вопрос о проведении индексации алиментов можно решить исключительно в судебном порядке», — отмечают в парламенте.
Ранее сообщалось, что житель Снигиревского района после напоминания госисполнителей выплатил 55 тысяч долга по алиментам.