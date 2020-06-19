По состоянию на 10 утра 19 июня в Николаевской области обнаружили 11 новых подтвержденных случаев COVID-19.
Об этом сообщается на странице Николаевского областного штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Facebook.
Всего зарегистрировано 349 подтвержденных случаев COVID-19, из них у работников учреждений здравоохранения - 57. За сутки обнаружено 10 новых случаев заражения в Южноукраинске, и 1 новый случай в Доманевском районе.
Из всех 349 подтвержденных случаев по месту жительства:
— Николаев - 63 человек;
— Южноукраинск - 75 человек;
— Первомайск - 11 человек;
— Арбузинский район - 7 человек;
— Братский район - 3 человека;
— Витовский район - 1 человек;
— Вознесенск и Вознесенский район - 42 человека;
— Врадиевский район - 29 человек;
— Доманевский район - 67 человека;
— Казанковский район - 1 человек;
— Кривоозерский район - 9 человек;
— Николаевский район - 1 человек;
— Новоодесский район - 38 человек;
— Очаковский район - 1 человек;
— Снигиревский район - 1 человек.
Выздоровел за сутки 45 человек, всего выздоровели - 264, умерло всего от последствий COVID-19 - 7 человек.
Напомним, за сутки коронавирус в Украине обнаружили у 921 человека. Это наибольшее количество зафиксированных случаев COVID-19 в стране.
По состоянию на 10 утра 19 июня в Николаевской области обнаружили 11 новых подтвержденных случаев COVID-19.
Об этом сообщается на странице Николаевского областного штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Facebook.
Всего зарегистрировано 349 подтвержденных случаев COVID-19, из них у работников учреждений здравоохранения - 57. За сутки обнаружено 10 новых случаев заражения в Южноукраинске, и 1 новый случай в Доманевском районе.
Из всех 349 подтвержденных случаев по месту жительства:
— Николаев - 63 человек;
— Южноукраинск - 75 человек;
— Первомайск - 11 человек;
— Арбузинский район - 7 человек;
— Братский район - 3 человека;
— Витовский район - 1 человек;
— Вознесенск и Вознесенский район - 42 человека;
— Врадиевский район - 29 человек;
— Доманевский район - 67 человека;
— Казанковский район - 1 человек;
— Кривоозерский район - 9 человек;
— Николаевский район - 1 человек;
— Новоодесский район - 38 человек;
— Очаковский район - 1 человек;
— Снигиревский район - 1 человек.
Выздоровел за сутки 45 человек, всего выздоровели - 264, умерло всего от последствий COVID-19 - 7 человек.
Напомним, за сутки коронавирус в Украине обнаружили у 921 человека. Это наибольшее количество зафиксированных случаев COVID-19 в стране.