Вчера, 18 июня, Николаевский рыбоохранный патруль сообщил, что пролив между Березанским и Бейкушским лиманом в селе Черноморка Очаковского района целенаправленно преградили насыпью из песка.

Согласно сообщению на странице патруля в Facebook, искусственная преграда в будущем может стать причиной уменьшения водообмена в Бейкушском лимане, удушья рыбы, а также будет мешать нересту.

В комментарии НикВестям глава Черноморской территориальной общины Андрей Дмитренко пояснил, что насыпь изначально существовала. Она представляла собой просевший материковый грунт.

— Там был просевший материковый грунт. Когда прилив — он прятался под водой, когда отлив — он показывался, — пояснил Андрей Дмитренко.

По словам Андрея Дмитренко, на сессии сельсовета было принято решение о создании пожарного водозабора. Чтобы к нему могла проехать пожарная машина, потребовалось поднять уровень грунта «косы» между лиманами.

— Мы собрались сельсоветом, объявили учения. Хотели там организовать пожарный водозабор. При спуске машина бы просто увязла там. Поэтому подняли уровень грунта — все. Никаких проблем там не существует, — пояснил Андрей Дмитренко.

Он подчеркнул, что основное гирло лимана никто не трогал, поэтому утверждение рыбоохранного патруля о возможном снижении водообмена либо удушье рыбы не соответствуют действительности.

— Пруд не может существовать, если у него есть открытая протока. Бейкушский лиман имеет открытое гирло, которое существует, существовало и никто его не трогает. Оно немного дальше находится. Никто там ничего не перекрывал. Рыба не гибнет. Насыпь не мешает. Убрать – не составляет проблемы, — заявил Андрей Дмитренко.

Глава Черноморской ОТГ заявил, что разговоры вокруг создания якобы частного пруда на Бейкушском лимане — безосновательные слухи.

— Никакого частного пруда там не было, нет, и никогда не будет, — подчеркнул Андрей Дмитренко.

Напомним, ранее Андрей Дмитренко заявлял, что готов уйти в отставку, если подтвердится информация о том, что Бейкушский лиман на территории общины превратят в частный пруд.