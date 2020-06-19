Власти Турции приняли решение ввести ограничительные меры на выходные в связи с ростом числа случаев заболевания коронавирусом.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на турецкие СМИ.

Комендантский час с 9:00 утра до 15:00 будет действовать в субботу во всех провинциях Турции, на следующих выходных — 27 и 28 июня — также будут действовать подобные ограничения.

Такие ограничения вводятся в связи с выпускными школьными экзаменами и вступительными в университеты, чтобы избежать скопления большого числа людей на улицах.

Кроме того, Совет научных экспертов по коронавирусу рекомендовал сделать обязательным ношение масок в общественных местах в Стамбуле, Анкаре и ряде других турецких городов.

В последние дни в Турции фиксируют рост темпов распространения коронавирусной инфекции. За время пандемии коронавируса COVID-19 в стране в общей сложности зарегистрировано почти 185 тысяч случаев заболевания, около 4,8 тысячи человек скончались.

Ранее сообщалось, что Турция готова принимать украинских туристов, начиная с 1 июля этого года, без прохождения ими самоизоляции.