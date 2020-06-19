Говорить о возвращении к тотальному карантину на территории всей Украины преждевременно, это будет локально, в зависимости от ситуации в отдельном регионе.

Об этом главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил в эфире телеканала «Интер», передает Интерфакс-Украина.

— С 22 июня прописываются этапы входа в более жесткий карантин, который может быть локальным, региональным. Есть 4 индикатора, и в случае, если в какой-то области один из этих индикаторов превышается, отслеживается тенденция на протяжении трёх дней и региональная комиссия вводит ограничительные противоэпидемические меры. Они могут вводиться на территории конкретного населенного пункта или в отношении конкретных сфер деятельности, — сказал Виктор Ляшко.

Главный санврач отметил, что говорить о жестком карантине на территории страны сейчас преждевременно, надо выполнять все рекомендации министерства здравоохранения.

Отвечая на вопрос о том, готова ли система здравоохранения к увеличению количества пациентов с коронавирусом, Виктор Ляшко сообщил, что процент заполняемости коек для пациентов с COVID-19 невысокий.

— Что касается Киева — да, мы можем говорить, что количество людей в реанимационных отделениях инфекционных отделений увеличивается, поскольку тенденция... говорит о том, что среди всех зарегистрированных увеличивается количество людей с тяжёлым течением и это требует реанимационных мер, — подчеркнул Виктор Ляшко.

Напомним, ранее Виктор Ляшко заявил, что в Украине продолжается первая волна заболеваемости коронавирусом. О второй волне говорить еще рано.