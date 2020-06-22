В США продолжается война с памятниками, вызванная смертью афроамериканца Джорджа Флойда. Очередной жертвой расовой толерантности стал монумент президента США Теодора Рузвельта, 26-го президента США с 1901 по 1909 год.)

Его монумент стоял у входа в Американский музей естественной истории в Нью-Йорке и сейчас подлежит демонтажу.

Об этом передает The New York Times.

Монумент Теодору Рузвельту был установлен еще в 1940 году. Президент изваян сидящим верхом на коне. При этом по обе стороны лошади идут индеец и африканец.

Решение о сносе памятника приняло руководство музея и с ним согласились и власти Нью-Йорка, имеющие права на памятник.

Активисты ратовали за его снос много лет. По их мнению, он превратился в символ колониальной экспансии и расовой дискриминации.

— Набирающее силу движение за расовую справедливость, которое возникло после убийства Джорджа Флойда, последние недели глубоко волновало музейное сообщество. Мы видим, как страна и мир все чаще обращают внимание на памятники, эти губительные и мощные символы системного расизма, - заявила президент музея Эллен Фаттер.

Она отметила, что памятник Теодору Рузвельту пришло время убирать, добавив, что музей «не имеет ничего против» самого политика.