Мнение украинцев разделилось по вопросу, принесло ли пребывание страны в составе СССР больше пользы или вреда.

Об этом говорят данные опроса, проведенного в конце мая Киевским международным институтом социологии, передаёт Лига.

С 2013 года отношение к пребыванию Украины в составе СССР значительно ухудшилось: если тогда почти половина опрошенных, 47,6%, считали его скорее полезным для страны, сейчас доля таких ответов снизилась почти на 13%, до 34,7%.

Количество тех, кто видит в пребывании в составе СССР больше вреда, выросло с 2013 года на 10%: с 17,9% до 27,9%. Еще 25,5% затруднились сказать, чего было больше (в 2013 году таких было 31%).

Число считающих нахождение в составе СССР полезным растет с запада на восток Украины, тем не менее, во всех регионах оно уменьшилось по сравнению с 2013 годом.