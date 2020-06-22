Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил, что улицу Соборную от пуха платанов можно убирать не чаще одного раза в день.

Об этом он заявил в эфире ток-шоу «Антистатик».

Городской голова отметил, что уборка улицы от пуха платанов проводится каждое утро, однако проводить её чаще нельзя — работа уборочной техники угрожает жизням людей, гуляющих по пешеходной улице.

— Улица Соборная убирается каждое утро мокрой уборкой. Проезжает машина, всё там выметает и поливает водой. Дважды в день это делать невозможно, так как это угрожает жизни людей, которые ходят по этой улице. Во-первых, их может задавить эта большая машина — дети бегают, во вторых, сложно это делать, когда люди идут, их может облить и так далее. Но раз на 24 аса их убирают, - заявил Александр Сенкевич.

Напомним, что в июне в Николаеве коммунальщики начали очистку ливнестоков на Соборной площади и выявили в них дефекты — они оказались забиты пухом, который не пропускает воду.

Отметим, что в Николаеве существует проблема с пухом от цветения тополей и платанов, который вызывает аллергию у горожан — ещё в мае прошлого года мэр поручил удвоить количество проведения влажной уборки по Соборной улице из-за цветения платанов, на аллергию от которого массово жалуются горожане.