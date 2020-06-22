Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил перед главным храмом Вооруженных сил России в Кубинке 22 июня, в День памяти и скорби, в день начала Великой Отечественной войны и поздравил россиян.
Об этом сообщает Настоящее время.
— Пусть Господь преклонит милость Свою над отечеством нашим, народом и вооруженными силами. Со знаменательным, скорбным, но одновременно торжественным днем всех вас сердечно поздравляю, – рассказал Кирилл.
На мероприятии также присутствовали президент России Владимир Путин и министр обороны страны Сергей Шойгу.
Главный храм Вооруженных сил России патриарх Кирилл освятил 14 июня. Он заявил, что лично будет его настоятелем. После освящения в храме прошла первая литургия.
Напомним, что Российские информационные агентства сообщили о предложении патриарха Кирилла вписать в Конституцию России упоминание о Боге.
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил перед главным храмом Вооруженных сил России в Кубинке 22 июня, в День памяти и скорби, в день начала Великой Отечественной войны и поздравил россиян.
Об этом сообщает Настоящее время.
— Пусть Господь преклонит милость Свою над отечеством нашим, народом и вооруженными силами. Со знаменательным, скорбным, но одновременно торжественным днем всех вас сердечно поздравляю, – рассказал Кирилл.
На мероприятии также присутствовали президент России Владимир Путин и министр обороны страны Сергей Шойгу.
Главный храм Вооруженных сил России патриарх Кирилл освятил 14 июня. Он заявил, что лично будет его настоятелем. После освящения в храме прошла первая литургия.
Напомним, что Российские информационные агентства сообщили о предложении патриарха Кирилла вписать в Конституцию России упоминание о Боге.