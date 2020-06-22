Во Львовской области возобновляют пассажирские автоперевозки согласно решению областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Об этом сообщает пресс-служба Львовской облгосадминистрации.

По данным ОГА, разрешение дано в исполнение постановления Кабинета министров Украины № 500.

«Сегодня комиссия разрешила работу общественного транспорта, ведь тысячи людей ежедневно из области едут во Львов на работу, это приводит к скоплениям людей, функционированию нелегальных перевозчиков. Я убежден, что законные транспортные перевозки дадут возможность контролировать все маршруты, а также — разгрузить существующие маршруты», — цитируют в сообщении слова главы Львовской ОГА Максима Козицкого.

За соблюдением карантинных норм будут следить мобильные группы в составе сотрудников полиции, Госпотребслужбы и местного самоуправления.

Напомним, в Харьковской области коронавирусный карантин продлен до 31 июля из-за роста заболеваемости. Также ограничительные меры решили пока на ослаблять. Такое решение приняла региональная комиссия по вопросам техногенной и экологической безопасности.