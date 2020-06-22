Американский кинорежиссер Джоэл Шумахер умер в Нью-Йорке в возрасте 80 лет.
Последний год он боролся с онкозаболеванием, сообщает Variety.
Шумахер воплотил свой опыт из области моды в серию стильных фильмов 1980-1990-х годов, которые не всегда приветствовались критиками, но по-прежнему пользуются популярностью у зрителей за то, что отразили дух эпохи, отмечает издание.
Среди работ Шумахера - такие известные фильмы, как «Бэтмен навсегда», «Бэтмен и Робин», "Коматозники», «Огни святого Эльма», «Пропащие ребята», «С меня хватит!», «Время убивать», «Умереть молодым», «Призрак оперы», «Телефонная будка» и другие. Снял два эпизода сериала «Карточный домик».
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Американский кинорежиссер Джоэл Шумахер умер в Нью-Йорке в возрасте 80 лет.
Последний год он боролся с онкозаболеванием, сообщает Variety.
Шумахер воплотил свой опыт из области моды в серию стильных фильмов 1980-1990-х годов, которые не всегда приветствовались критиками, но по-прежнему пользуются популярностью у зрителей за то, что отразили дух эпохи, отмечает издание.
Среди работ Шумахера - такие известные фильмы, как «Бэтмен навсегда», «Бэтмен и Робин», "Коматозники», «Огни святого Эльма», «Пропащие ребята», «С меня хватит!», «Время убивать», «Умереть молодым», «Призрак оперы», «Телефонная будка» и другие. Снял два эпизода сериала «Карточный домик».
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