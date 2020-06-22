Американская компания Apple представила очередной версии операционной системы для iPhone - iOS 14. В ней появились виджеты и функция «картинка в картинке».
Об этом сообщили представители компании во время конференции для разработчиков WWDC 2020, пишет РБК-Украина.
Новая операционная система получила обновленные виджеты, которые теперь можно разместить прямо на рабочем столе смартфона. Виджеты можно настроить и выбрать конкретное место их расположения.
Кроме того, в компании анонсировали функцию App Library, в рамках которой приложения автоматически организуются в соответствие с разделами.
В iOS 14 появилась поддержка режима «картинка в картинке», в котором пользователи смогут просматривать видео и параллельно пользоваться другими приложениями.
Также была анонсирована еще одна разработка в виде встроенного переводчика с поддержкой голосового перевода, среди поддерживаемых языков будет и русский.
Кроме того, разработчики переделали анимацию виджетов. Теперь входящие звонки будет отображаться во всплывающем окне, а не разворачиваться на весь экран, как в предыдущих версиях операционной системы.
При этом в Apple уточнили, что данная функция распространяется и на звонки по телефону, и на вызовы из FaceTime, Skype и другие сервисы.
Ранее стало известно, что осенью компания представит четыре новых iPhone.
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Американская компания Apple представила очередной версии операционной системы для iPhone - iOS 14. В ней появились виджеты и функция «картинка в картинке».
Об этом сообщили представители компании во время конференции для разработчиков WWDC 2020, пишет РБК-Украина.
Новая операционная система получила обновленные виджеты, которые теперь можно разместить прямо на рабочем столе смартфона. Виджеты можно настроить и выбрать конкретное место их расположения.
Кроме того, в компании анонсировали функцию App Library, в рамках которой приложения автоматически организуются в соответствие с разделами.
В iOS 14 появилась поддержка режима «картинка в картинке», в котором пользователи смогут просматривать видео и параллельно пользоваться другими приложениями.
Также была анонсирована еще одна разработка в виде встроенного переводчика с поддержкой голосового перевода, среди поддерживаемых языков будет и русский.
Кроме того, разработчики переделали анимацию виджетов. Теперь входящие звонки будет отображаться во всплывающем окне, а не разворачиваться на весь экран, как в предыдущих версиях операционной системы.
При этом в Apple уточнили, что данная функция распространяется и на звонки по телефону, и на вызовы из FaceTime, Skype и другие сервисы.
Ранее стало известно, что осенью компания представит четыре новых iPhone.