Астрономы выяснили, что сейчас холодный Плутон в прошлом был теплый, что позволило существовать на его поверхности жидкому океану.

Об этом сообщает CNN.

Ученые исследовали снимки Плутона 2015 года с зонда New Horizons. Это единственный космический аппарат, который исследовал эту планету. Исследователи использовали геологическое наблюдение за поверхностью планеты. Так, ученые предположили, что Плутон формировался с горячей стадии, а не с холодной. Ведь характеристики поверхности планеты отвечают именно первому сценарию.

Ранее исследователи считали, что Плутон образовался как ледяная сфера. Некоторые ученые уверены, что подо льдом есть жидкий океан, толщина которого 400 километров. По их мнению, океан образовался значительно позже после рождения Плутона, благодаря нагреванию и распаду радиоактивных элементов у ядра. Этого тепла достаточно, чтобы растопить лед и образовать подземный океан.

В новом исследовании ученые заявили, что если бы океан образовался подо льдом, то были бы заметны характерные сжатия на планете. В то же время если бы Плутон сначала был горячим и с жидким океаном, а потом замерз, тогда на его поверхности появились бы расширения.

— Мы видим много доказательств расширения, но не видим никаких доказательств сжатия. Наблюдение больше соответствуют тому, что на Плутоне сначала был жидкий океан, - заявили ученые.

Плутон — карликовая планета в Солнечной системе. Она — девятое по размеру и десятое по массе небесное тело, которое вращается вокруг Солнца. Температура на Плутоне опускается до -378 ° C.

Напомним, что астрономы получили снимок двух новорожденных планет, которые вращаются вокруг молодой звезды PDS 70.