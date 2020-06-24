С начала эпидемии коронавирусное заболевание подтвердили у 9 миллионов 359 тысяч 278 человек со всего мира. Из них 5 миллионов 46 тысяч 269 пациентов выздоровели и 479 тысяч 879 человек умерли от осложнений. Сейчас продолжают лечение более 3,8 миллионов человек.

Об этом свидетельствуют данные ресурса Worldometers, который регулярно обновляет зарегистрированные случаи во всем мире, пишет hromadske.

Лидером по количеству инфицированных в мире остаются США. Там коронавирус обнаружили у 2,4 миллиона человек, из них более 1 миллиона пациентов уже выздоровели и 123 тысячи 475 умерли от осложнений. Продолжают лечиться еще 1,2 миллиона человек.

Второе место по количеству инфицированных — в Бразилии, где коронавирус подтвердили у 1 миллиона 151 тысячи 479 человек. Из них 52 тысячи пациентов умерли от осложнений и 613 тысяч — выздоровели.

На третьем месте — Россия. За все время там официально подтвердили 599 тысяч 705 случаев коронавируса, из них 356 тысяч 429 человек уже выздоровели.

Стоит отметить, что официальное число умерших от коронавируса в РФ остается удивительно низкой (8359) по сравнению с другими странами с похожим количеством больных. Это, вероятно, связано с тем, что значительную часть умерших от COVID-19 в России относят к смерти от других болезней.

Замыкают пятерку «стран-лидеров» Индия с 456 тысячами 183 инфицированными и Великобритания — с 306 тысячами 210 случаями.

В Китае, откуда началась пандемия коронавируса, в общем коронавирус подтвердили у 83 тысячи 430 человек. Из них 78 428 пациентов уже выздоровели и 4 тысячи 634 — умерли от осложнений. Сейчас продолжают лечиться 368 человек.

Напомним, глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреису заявил, что пандемия болезни COVID-19 продолжает набирать обороты, а вызванные ею кризисные явления будут ощущаться людьми в течение следующих десятилетий.