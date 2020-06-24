По состоянию на 24 июня в Украине зафиксировано 940 новых случаев коронавируса. Наиболее зараженными регионами остаются Киев, Черновицкая и Львовская области.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
В Минздраве заявили, что эпидемиологическая ситуация крайне напряженная и опасная.
Вместе с тем, в министерстве назвали причину вспышки коронавируса. Минздрав говорит, что из-за небрежного отношения к основным инструкциям и рекомендациям по противодействию эпидемии теперь такой результат — количество больных увеличилось втрое.
Больше всего новых случаев COVID-19 выявлено во Львського области (203), Ровенской (126), Киеве (99), Закарпатской области (79).
Отметим, в Украине второй день растет количество зараженных, хотя до этого было три дня спада заболевания.
Напомним, что с начала эпидемии коронавирусное заболевание подтвердили у 9 миллионов 359 тысяч 278 человек со всего мира.
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По состоянию на 24 июня в Украине зафиксировано 940 новых случаев коронавируса. Наиболее зараженными регионами остаются Киев, Черновицкая и Львовская области.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
В Минздраве заявили, что эпидемиологическая ситуация крайне напряженная и опасная.
Вместе с тем, в министерстве назвали причину вспышки коронавируса. Минздрав говорит, что из-за небрежного отношения к основным инструкциям и рекомендациям по противодействию эпидемии теперь такой результат — количество больных увеличилось втрое.
Больше всего новых случаев COVID-19 выявлено во Львського области (203), Ровенской (126), Киеве (99), Закарпатской области (79).
Отметим, в Украине второй день растет количество зараженных, хотя до этого было три дня спада заболевания.
Напомним, что с начала эпидемии коронавирусное заболевание подтвердили у 9 миллионов 359 тысяч 278 человек со всего мира.