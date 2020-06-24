Пандемия коронавируса продолжается и число новых больных в мире постоянно растет.
Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус на брифинге, пишет Корреспондент.
По его словам, если в первый месяц вспышки коронавируса ВОЗ зарегистрировала менее 10 тысяч случаев заболевания, то уже в прошлом месяце было почти 4 миллиона таких случаев.
— Мы ожидаем достижения в общей сложности 10 млн случаев в течение следующей недели, — сказал глава ВОЗ.
Он назвал озвученные цифры «трезвым напоминанием» о продолжении пандемии и необходимости борьбы с распространением коронавируса.
Как сообщалось, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине готовят больницы к новой волне из-за COVID-19.
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Пандемия коронавируса продолжается и число новых больных в мире постоянно растет.
Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус на брифинге, пишет Корреспондент.
По его словам, если в первый месяц вспышки коронавируса ВОЗ зарегистрировала менее 10 тысяч случаев заболевания, то уже в прошлом месяце было почти 4 миллиона таких случаев.
— Мы ожидаем достижения в общей сложности 10 млн случаев в течение следующей недели, — сказал глава ВОЗ.
Он назвал озвученные цифры «трезвым напоминанием» о продолжении пандемии и необходимости борьбы с распространением коронавируса.
Как сообщалось, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине готовят больницы к новой волне из-за COVID-19.