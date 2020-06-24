Пандемия коронавируса продолжается и число новых больных в мире постоянно растет.

Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус на брифинге, пишет Корреспондент.

По его словам, если в первый месяц вспышки коронавируса ВОЗ зарегистрировала менее 10 тысяч случаев заболевания, то уже в прошлом месяце было почти 4 миллиона таких случаев.

— Мы ожидаем достижения в общей сложности 10 млн случаев в течение следующей недели, — сказал глава ВОЗ.

Он назвал озвученные цифры «трезвым напоминанием» о продолжении пандемии и необходимости борьбы с распространением коронавируса.

Как сообщалось, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине готовят больницы к новой волне из-за COVID-19.