С понедельника, 29 июня, «Укрзалізниця» возобновляет курсирование поездов по маршруту «Николаев — Киев».

Об этом во время прямого эфира сообщил Николавский городской голова Александр Сенкевич, передают НикВести.

— Но помните, что в Киеве количество людей (зобевших коронавирусом, — прим.) ежедневно увеличивается. Могу сказать, что один из эпицентров, это именно Киев. И большинство людей, которые заболели у нас в Николаеве или области — это люди, которые приехали или из Киева, или из Западной Украины. Будьте осторожны, не подвергайте опасности себя и своих близких, — добавил мэр.