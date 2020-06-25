С понедельника, 29 июня, «Укрзалізниця» возобновляет курсирование поездов по маршруту «Николаев — Киев».
Об этом во время прямого эфира сообщил Николавский городской голова Александр Сенкевич, передают НикВести.
— Но помните, что в Киеве количество людей (зобевших коронавирусом, — прим.) ежедневно увеличивается. Могу сказать, что один из эпицентров, это именно Киев. И большинство людей, которые заболели у нас в Николаеве или области — это люди, которые приехали или из Киева, или из Западной Украины. Будьте осторожны, не подвергайте опасности себя и своих близких, — добавил мэр.
Напомним, полноценное функционирование пассажироперевозок возможно не раньше сентября и только при отсутствии второй волны коронавируса.
|
Кава з Зеленським – дуже дорого, хорошая дєвочка та машина часуСтанислав Мартиросов
|
Некоректна лексика та оціночні судження: мова ворожнечі в онлайн-ЗМІ МиколаєваКатерина Середа
|
Мое пожелание для нового мэраОлег Мудрак
С понедельника, 29 июня, «Укрзалізниця» возобновляет курсирование поездов по маршруту «Николаев — Киев».
Об этом во время прямого эфира сообщил Николавский городской голова Александр Сенкевич, передают НикВести.
— Но помните, что в Киеве количество людей (зобевших коронавирусом, — прим.) ежедневно увеличивается. Могу сказать, что один из эпицентров, это именно Киев. И большинство людей, которые заболели у нас в Николаеве или области — это люди, которые приехали или из Киева, или из Западной Украины. Будьте осторожны, не подвергайте опасности себя и своих близких, — добавил мэр.
Напомним, полноценное функционирование пассажироперевозок возможно не раньше сентября и только при отсутствии второй волны коронавируса.