В Николаеве планируют установить дополнительные, вертикальные, водоотводы.

Об этом во время прямого эфира сообщил Николавский городской голова Александр Сенкевич, передают НикВести.

Напомним, что вчера, 24 июня, в результате ливня затопило проспект Центральный в районе Дормашины и Садовой.

По словам Александра Сенкевича, это связано с тем, что работники фирмы, которые косили газон на бульварной части проспекта Центрального не убрали за собой. Из-за этого траву прибило водой к ливневкам.

Также он сообщил, что в Николаеве проведут обследование системы ливнеотвода.

— Ливневки вчера почистили и спустя полчаса воды там уже не было. Но, в любом случае, сегодня мы провели заседание штаба на базе Департамента ЖКХ, решили сделать телеметрию самой ливневки, чтобы посмотреть, где она там до выхода из города забивается, проверить ее состояние. Может, где-то кто-то нарушил, — сказал мэр.

Александр Сенкевич добавил, что в городе планируют установить дополнительные, вертикальные, ливневки.

— Мы также проведем обследование с гсчсниками и сделаем дополнительные, не только горизонтальные ливневки, но еще и вертикальные. Чтобы они были по бокам, и вода могла затекать не только вниз, а еще и вбок, — сказал он.

Напомним, в результате сильного дождя, который прошел в Николаеве днем, 25 мая, улицы города затопило водой.