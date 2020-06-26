В Европейском Союзе агентство по лекарствам рекомендовало условное разрешение на продажу противовирусного препарата ремдесивир для лечения COVID-19.

Об этом сообщается на сайте агентства.

— Комитет Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) лекарственных средств для человека (CHMP) рекомендовал предоставить Veklury (ремдесивиру) условное маркетинговое разрешение для лечения COVID-19 у взрослых и подростков с 12 лет с пневмонией, которым нужен дополнительный кислород, — говорится в сообщении.

Ремдесивир является первым препаратом против COVID-19, рекомендованным для получения разрешения в ЕС.

Отмечается, что данные по ремдесивиру были оценены в исключительно короткие сроки - с 30 апреля по 5 июня. Рекомендация основана на данных исследования NIAID-ACTT-11, спонсируемая Национальным институтом аллергии и инфекционных заболеваний США (NIAID), а также на данных других исследований по этому препарату.

Исследование оценило эффективность запланированного 10-дневного курса ремдесивира в более чем 1000 госпитализированных пациентов с COVID-19. Препарат сравнивали с плацебо (фиктивное лечение), и основным показателем эффективности было время выздоровления пациентов.

В целом исследование показало, что пациенты, которые получали ремдесивир, выздоровели примерно через 11 дней, по сравнению с 15 днями у пациентов, получавших плацебо. Этот эффект не наблюдался у пациентов с легкой и умеренной течением болезни: время до выздоровления составил 5 дней как для группы ремдесивира, так и для группы плацебо.

Для пациентов с тяжелым течением заболевания, составляют примерно 90% исследуемой группы, время до выздоровления составил 12 дней в группе ремдесивира и 18 дней в группе плацебо.

Однако во время выздоровления не наблюдалось никакой разницы у пациентов, которые начали принимать препарат, когда они уже находились на искусственной вентиляции легких или ЭКМО (экстракорпоральная мембранная оксигенация).

Принимая во внимание имеющиеся данные, агентство считает, что соотношение пользы и риска было положительным у пациентов с пневмонией, которым нужен дополнительный кислород, и пациентов с тяжелыми заболеваниями.

Европейская комиссия, которая получала информацию от EMA в течение всего процесса оценки, ускорит процесс принятия решений и намерен предоставить решение об условном разрешение на продажу ремдесивира течение ближайшей недели, что позволит продавать продукт в ЕС.

Напомним, гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус отреагировал на результаты клинических испытаний стероидного препарата дексаметазона при лечении коронавирусной инфекции в Великобритании. Он назвал их «научным прорывом».