Фотореалистичный робот — андроид Эрика, созданный японским инженером Хироси Исигуро, сыграет главную роль в фантастическом фильме.

Об этом пишут Буквы, ссылаясь на The Hollywood Reporter.

Андроид Эрика исполнит главную роль в научно-фантастическом фильме «b», став первым роботом, сыгравшим в кино.

Фильм «b» расскажет об ученом, который разработал программу для создания идеальной человеческой ДНК. Осознав опасность, которую несут его исследования, ученый поможет своему творению — искусственной женщине, роль которой исполнит Эрика, сбежать.

Эта лента — совместный проект бельгийской студии Happy Moon Productions и американские компании Ten Global Media и Bondit Capital Media. Бюджет фильма — $70 млн. Кто станет режиссером ленты в настоящее время неизвестно, однако продюсеры уже отсняли некоторые сцены с Эрикой в 2019 году. Продолжатся съемки в Европе летом 2021 года.

Для того, чтобы Эрика смогла сыграть в фильме, создатели научили андроида актерскому мастерству, обсуждать эмоции и лучше контролировать движения.

Эрика была создана японскими учеными Хироси Исигуро и Кохей Огава в 2015 году. Как указано на сайте лаборатории Исигуро, Эрика разрабатывалась как исследовательская платформа для создания автономного говорящего робота.

Задачей ученых является научить Эрику взаимодействовать с людьми при помощи технологии распознавания голоса, отслеживания и генерирования движений.

Исигуро периодически публикует в Сети видео, демонстрирующие работу андроида.

У Эрики нейтральное женское лицо и синтезированный голос. Рост Эрики — 166 см. Она умеет выполнять 44 движения шеей, руками, талией, а также менять выражение лица и показывать некоторые жесты.