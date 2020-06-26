В Украине за минувшие сутки коронавирус обнаружили у 1109 человек — это наибольшее количество с начала эпидемии в Украине. Также зафиксировали 19 летальных случаев, а 541 человек — выздоровела.

Об этом сообщили в Центре общественного здоровья.

Всего в Украине с начала эпидемии коронавирус обнаружили у 41 тысячи 117 человек, из них 18 тысяч 299 пациентов выздоровели, а 1086 — умерли от осложнений.

Напомним, из-за стремительного роста количества больных коронавирусом в Украине начинают разворачивать больницы второй волны для приема инфицированных.