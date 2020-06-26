Из-за стремительного роста количества больных коронавирусом в Украине начинают разворачивать больницы второй волны для приема инфицированных.
Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
— Начинаем разворачивать больницы второй волны для приема больных коронавирусом. Сегодня зафиксирован очередной антирекорд — почти тысяча новых случаев, — написал он 25 июня в Telegram-канале.
Он также отметил, что Украина вошла в новую волну заболеваемости.
— Загруженность больниц значительно увеличилось. Это значит, что мы вошли в серьезную волну заболеваемости, — добавил премьер.
По состоянию на утро 25 июня в Украине подтвердили более 40 000 заражений.
Отметим, Кабинет Министров Украины продолил действие адаптивного карантина до 31 июля.
Напомним, в правительстве назвали причиной увеличения случаев заболевания COVID-19 не является увеличение количества тестов, это произошло из-за ослабления карантина в Украине.
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Из-за стремительного роста количества больных коронавирусом в Украине начинают разворачивать больницы второй волны для приема инфицированных.
Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
— Начинаем разворачивать больницы второй волны для приема больных коронавирусом. Сегодня зафиксирован очередной антирекорд — почти тысяча новых случаев, — написал он 25 июня в Telegram-канале.
Он также отметил, что Украина вошла в новую волну заболеваемости.
— Загруженность больниц значительно увеличилось. Это значит, что мы вошли в серьезную волну заболеваемости, — добавил премьер.
По состоянию на утро 25 июня в Украине подтвердили более 40 000 заражений.
Отметим, Кабинет Министров Украины продолил действие адаптивного карантина до 31 июля.
Напомним, в правительстве назвали причиной увеличения случаев заболевания COVID-19 не является увеличение количества тестов, это произошло из-за ослабления карантина в Украине.