В Николаеве демонтировали незаконную металлическую конструкцию рынка «Клаксон», на перекрёстке улицы Космонавтов и проспекта Богоявленского, которая находилась там уже 10 лет.

Об этом сказал директор департамента внутреннего финансового контроля, надзора и противодействия коррупции мэрии Николаева Андрей Ермолаев, сообщается на сайте городского совета.

— Никто не ожидал, но мы это сделали! «Скелет», стоявший на углу Космонавтов и проспекта Богоявленского, снесено. Как только начался демонтаж, нашлись представители собственника, который незаконно установил это сооружение почти 10 лет назад и не смог его узаконить. Основные аргументы в свою пользу, которые у них были — создать больше шума, чтобы побоялись снести. Не брезговали даже рисковать жизнью людей: работник стоит на лестнице с болгаркой, а в это время адвокат расшатывает под ним лестницу. Но все уже убрано. Департамент ЖКХ сможет спокойно продолжать работы по обустройству перекрестка. Постепенно Николаев становиться все красивее, - сказал Андрей Ермолаев.

Напомним, что к демонтажу незаконной металлической конструкции рынка «Клаксон», на перекрёстке улицы Космонавтов и проспекта Богоявленского, которая находится там уже 10 лет, сотрудники департамента внутреннего финансового контроля, надзора и противодействия коррупции мэрии Николаева приступили 25 июня 2020 года. Демонтировать конструкцию решили в связи с проведением работ по благоустройству перекрёстка.