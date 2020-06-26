В Киеве следователь одного из управлений потерял 1 миллион 200 тысяч гривен, изъятых во время обыска.

Об этом сообщается на сайте ГБР.

В 2018 году следователь Голосеевского Управление полиции ГУ Нацполиции в Киеве во время обыска на одном из предприятий в рамках досудебного расследования уголовного дела изъял 1,2 миллиона гривен. Из-за ненадлежащего хранения вещественных доказательств, средства изъятые правоохранителем, были потеряны.

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении экс-следователю. Он подозревается в ненадлежащем хранении денежных средств, изъятых во время обыска, что привело к их потере (часть 2 статьи 367 Уголовного кодекса Украины).

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

В случае доказательства вины, бывшему следователю грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет.

Напомним, что 13 марта следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в Николаеве, сообщили о подозрении инспектору Управления патрульной полиции в Одесской области в нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшее телесные повреждения средней тяжести.