Миллионы жителей планеты могут умереть, если мир столкнется со второй волной коронавируса. Нынешняя пандемия очень похожа на эпидемию испанского гриппа.

Об этом сообщает BBC.

Помощник генерального директора Всемирной организации здравоохранения Раньери Герра сравнил SARS-CoV-2 с «испанкой», которая в начале 20-го века убила более 50 миллионов человек.

— Испанский грипп вел себя точно так же. Он пошел на спад летом и ожесточенно возобновился в сентябре и октябре, приводя к 50 миллионам смертей во время второй волны, — заявил доктор Раньери Герра.

По его словам, пандемия ведет себя так, как и предполагали в ВОЗ.

Напомним, в Украине за минувшие сутки коронавирус обнаружили у 1109 человек — это наибольшее количество с начала эпидемии в Украине. Также зафиксировали 19 летальных случаев, а 541 человек — выздоровел.