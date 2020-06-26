Всемирная организация здравоохранения «совершенно неверно» интерпретировала данные о ситуации с коронавирусом в Швеции.

Об этом заявил главный государственный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл, передает ВВС.

— Они не звонили, чтобы спросить нас. Число обращений в реанимацию на очень низком уровне, и даже смертность начинает снижаться, — сказал Андерс Тегнелл.

По его словам, рост числа случаев выявления коронавируса объясняется ростом количества проводимых тестов.

Ранее ВОЗ заявила, что в 30 странах Европы за последние две недели увеличилось количество новых случаев. В 11 из них скорость распространения коронавируса может «снова поставить систему здравоохранения на грань». В число этих стран попали Швеция и Украина.

Напомним, также, представитель ВОЗ заявил, что во время второй волны пандемии от коронавируса могут умереть миллионы людей по всему миру.