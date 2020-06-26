Всемирная организация здравоохранения «совершенно неверно» интерпретировала данные о ситуации с коронавирусом в Швеции.
Об этом заявил главный государственный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл, передает ВВС.
— Они не звонили, чтобы спросить нас. Число обращений в реанимацию на очень низком уровне, и даже смертность начинает снижаться, — сказал Андерс Тегнелл.
По его словам, рост числа случаев выявления коронавируса объясняется ростом количества проводимых тестов.
Ранее ВОЗ заявила, что в 30 странах Европы за последние две недели увеличилось количество новых случаев. В 11 из них скорость распространения коронавируса может «снова поставить систему здравоохранения на грань». В число этих стран попали Швеция и Украина.
Напомним, также, представитель ВОЗ заявил, что во время второй волны пандемии от коронавируса могут умереть миллионы людей по всему миру.
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Всемирная организация здравоохранения «совершенно неверно» интерпретировала данные о ситуации с коронавирусом в Швеции.
Об этом заявил главный государственный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл, передает ВВС.
— Они не звонили, чтобы спросить нас. Число обращений в реанимацию на очень низком уровне, и даже смертность начинает снижаться, — сказал Андерс Тегнелл.
По его словам, рост числа случаев выявления коронавируса объясняется ростом количества проводимых тестов.
Ранее ВОЗ заявила, что в 30 странах Европы за последние две недели увеличилось количество новых случаев. В 11 из них скорость распространения коронавируса может «снова поставить систему здравоохранения на грань». В число этих стран попали Швеция и Украина.
Напомним, также, представитель ВОЗ заявил, что во время второй волны пандемии от коронавируса могут умереть миллионы людей по всему миру.