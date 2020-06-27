Компания Microsoft представила тему для Windows 10, разработанную для поддержки движения ЛГБТ.

Изображение элементов нового дизайна представила в Facebook команда Microsoft 365.

В теме Phantom Pink Pride Edition использованы розовый, синий, лиловый и белый цвета. Меню «пуск» с плитками Live Tiles и элементы окон - полупрозрачные. В посте говорится, что на создание темы компанию вдохновило обсуждение темы инклюзивности и равенства движения ЛГБТ.

Microsoft активно работает над следующей версией Windows 10, которая выйдет в конце этого года. Эта ОС была выпущена в 2015 году.

По данным Statcounter.com, Windows установлена у 76,58% пользователей компьютеров в мире.

Напомним, компания Microsoft 15 января официально запустила новый браузер Edge Chromium для Windows и iOS.