Показатель летальности вследствие осложнений от коронавируса в Украине снизился. В частности, и среди врачей. Цифры даже лучше, чем в некоторых европейских странах.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире телеканала «Украина 24», пишет РБК-Украина.

— На сегодня (показатель летальности — прим.) в Украине составляет 2,6%, тогда как в Германии - 4%, в Испании - 9,5%... Эффективность лечения, которая есть в нашей стране, намного лучше, чем в европейских странах, — заявил Максим Степанов.

Однако, в связи с ростом количества больных коронавирусом COVID-19 Министерство здравоохранения готовит больницы третьей волны. Только за последние сутки в Украине обнаружили более 1100 случаев.

Он отметил, что средний показатель заполненности больниц пациентами с COVID-19 в Украине составляет 16%. При этом в некоторых медучреждениях остаются свободными 50-40% коек.

Министр отмечает, что чтобы уберечься от болезни — следует придерживаться советов и рекомендаций от Минздрава.

Напомним, главный санврач Швеции заявил, что ВОЗ неправильно интерпретировала их данные о количестве больных COVID-19. По его словам, рост числа случаев выявления коронавируса объясняется ростом количества проводимых тестов.