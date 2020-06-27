Общественная организация «Институт массовой информации» запускает кампанию «Академия публичности» для мотивации женщин-экспертов быть более публичными и увеличить свою представленность в медиа.

Об этом сообщается на сайте ИМИ.

В рамках кампании ИМИ проведет серию из пяти учебно-мотивационных вебинаров для женщин и запустит серию практических рекомендаций в медиа.

— Целью вебинаров является увеличить публичность женщин-экспертов, профессионалов, активистов и политиков в информационном пространстве, - сказано в сообщении.

Отмечается, что участницы получат навыки самопиара, публичности, самоидентификации и психологической устойчивости.

Лекторкы «Академии публичности» 一 влиятельные, успешные и профессиональные тренеры, медийные личности, пиарщики и психологи, которые предоставят практические рекомендации участникам.

Трое самых активных участниц «Академии» будут рекомендованы ИМИ как гости эфиров ведущих украинских СМИ.

Также опубликована программ вебинаров:

02.07.2020, 17:00 — «Как преодолеть персональный страх и стать публичной»; Спикер — Ирэна Карпа, писательница, экс-дипломат, общественная активистка.

09.07.2020, 16:00 — «Чего хотят медиа и что вы можете им дать?»; Спикер — Нина Курята, медиатренер, редактор, журналист.

16.07.2020, 16:00 — «Как противостоять онлайн буллингу и справиться с его последствиями»; Спикер — Мария Фабричева, психотерапевт, тренер, медиатор.

23.07.2020, 16:00 — «Синдром самозванки: как начать публично говорить о своей работе»; Спикера — Ульяна Ходоровская, карьерный консультант.

30.07.2020, 16:00 — прежнее название: «Почему женщинам важно говорить и построение персонального имиджа». Секретный мотивационный спикер.

✔ Участие бесплатное, но регистрация обязательна. Все вебинары будут проходить в онлайн-формате;

✔ Подробная информация;

✔ Событие в Facebook.

Ранее сообщалось, что общественная организация «Институт массовой информации» запускает новый ресурс — веб-сайт Jmamа, целью которого является обеспечить безопасность журналистов.