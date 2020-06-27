За прошедшие сутки, 26 июня, в Украине выявлено 948 случаев коронавируса. При этом 24 человека умерло, 402 — выздоровели.
Об этом свидетельствуют данные СНБО.
Больше всего новых случаев обнаружили во Львовской области (168) и в Киеве (140).
Также много случаев зафиксировано в пятницу в Ровенской области (111) и Закарпатье (93).
Напомним, министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что показатель летальности вследствие осложнений от коронавируса в Украине снизился.
|
Кава з Зеленським – дуже дорого, хорошая дєвочка та машина часуСтанислав Мартиросов
|
Некоректна лексика та оціночні судження: мова ворожнечі в онлайн-ЗМІ МиколаєваКатерина Середа
|
Мое пожелание для нового мэраОлег Мудрак
За прошедшие сутки, 26 июня, в Украине выявлено 948 случаев коронавируса. При этом 24 человека умерло, 402 — выздоровели.
Об этом свидетельствуют данные СНБО.
Больше всего новых случаев обнаружили во Львовской области (168) и в Киеве (140).
Также много случаев зафиксировано в пятницу в Ровенской области (111) и Закарпатье (93).
Напомним, министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что показатель летальности вследствие осложнений от коронавируса в Украине снизился.