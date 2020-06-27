За последние сутки в Николаевской области зафиксировано 44 новых случая коронавируса COVID-19.
Соответствующие данные опубликованы на странице Николаевского областного штаб по ликвидации последствий ЧС в Facebook.
Всего по состоянию на утро, 27 июня, в Николаевской области зарегистрировано 436 подтвержденных случаев коронавируса.
• Николаев — 74 случая;
• Южноукраинск — 125 случаев;
• Первомайск — 14 случаев;
• Арбузинский район — 7 случаев;
• Баштанский район — 1 случай;
• Братский район — 4 случая;
• Березнеговатый район — 1 случай;
• Веселиновский район — 1 случай;
• Витовский район — 1 случай;
• Вознесенск и Вознесенский район — 43 случая;
• Врадиевский район — 31 случай;
• Доманевский район — 78 случаев;
• Казанковский район — 2 случая;
• Кривоозерский район — 11 случаев;
• Николаевский район — 1 случай;
• Новоодесский район — 40 случаев;
• Очаковский район — 1 случай;
• Снигиревский район — 1 случай;
При этом, за последние сутки 2 человека выздоровели, всего выздоровели 282 человек. Всего от последствий COVID-19 умерло 10 человек.
Напомним, что за прошедшие сутки, 26 июня, в Украине выявлено 948 случаев коронавируса. При этом 24 человека умерло, 402 — выздоровели.
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За последние сутки в Николаевской области зафиксировано 44 новых случая коронавируса COVID-19.
Соответствующие данные опубликованы на странице Николаевского областного штаб по ликвидации последствий ЧС в Facebook.
Всего по состоянию на утро, 27 июня, в Николаевской области зарегистрировано 436 подтвержденных случаев коронавируса.
• Николаев — 74 случая;
• Южноукраинск — 125 случаев;
• Первомайск — 14 случаев;
• Арбузинский район — 7 случаев;
• Баштанский район — 1 случай;
• Братский район — 4 случая;
• Березнеговатый район — 1 случай;
• Веселиновский район — 1 случай;
• Витовский район — 1 случай;
• Вознесенск и Вознесенский район — 43 случая;
• Врадиевский район — 31 случай;
• Доманевский район — 78 случаев;
• Казанковский район — 2 случая;
• Кривоозерский район — 11 случаев;
• Николаевский район — 1 случай;
• Новоодесский район — 40 случаев;
• Очаковский район — 1 случай;
• Снигиревский район — 1 случай;
При этом, за последние сутки 2 человека выздоровели, всего выздоровели 282 человек. Всего от последствий COVID-19 умерло 10 человек.
Напомним, что за прошедшие сутки, 26 июня, в Украине выявлено 948 случаев коронавируса. При этом 24 человека умерло, 402 — выздоровели.