Итальянский модный дом Valentino проведет специальное шоу, во время которого презентует новую осенне-зимнию коллекцию.

Об этом пишет Harper’s Bazaar.

Мероприятие будет состоять из двух шоу: первое пройдет в онлайн-формате 8 июля, а на втором, которое состоится 21 июля на территории знаменитой римской киностудии Cinecittà, будут присутствовать люди.

Над этими шоу работают креативный директор Пьерпаоло Пиччоли и фотограф Ник Найт.

В Valentino уверены, что цифровые эффекты никогда не смогут заменить реальное присутствие человека, поэтому привычный формат модного показа поможет более полному выражению творчества.

Напомним, что итальянский модный дом Prada отложил проведение фэшн-шоу, запланированного на май 2020 года, из-за вспышки нового коронавируса COVID-2019 в Китае.