В поселке Александровка Николаевской области мужчина выращивал в парниках на своей даче полсотни кустов конопли.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Николаевской области.

— Во время следственных действий сотрудники Вознесенского отдела полиции обнаружили на приусадебном участке фигуранта шесть масштабных парников, в которых росли 600 кустов сортовой конопли, часть которых достигала двух метров высотой, - сообщают в полиции.

Ранее судимый мужчина объяснил, что указанный участок он арендует с марта, а вырастить такую «оранжерею» решил якобы для собственных нужд. Правоохранители направили наркорастения на экспертизу.

Следователи начали по данному факту уголовное производство по части 2 статьи 310 Уголовного кодекса Украины «Посев или выращивание снотворного мака или конопли», санкция которой предусматривает до 7 лет заключения.

Напомним, что в Арбузинском районе полицейские изъяли 170 кустов конопли, которые местный житель выращивал на своей даче.