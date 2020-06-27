В поселке Александровка Николаевской области мужчина выращивал в парниках на своей даче полсотни кустов конопли.
Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Николаевской области.
— Во время следственных действий сотрудники Вознесенского отдела полиции обнаружили на приусадебном участке фигуранта шесть масштабных парников, в которых росли 600 кустов сортовой конопли, часть которых достигала двух метров высотой, - сообщают в полиции.
Ранее судимый мужчина объяснил, что указанный участок он арендует с марта, а вырастить такую «оранжерею» решил якобы для собственных нужд. Правоохранители направили наркорастения на экспертизу.
Следователи начали по данному факту уголовное производство по части 2 статьи 310 Уголовного кодекса Украины «Посев или выращивание снотворного мака или конопли», санкция которой предусматривает до 7 лет заключения.
Напомним, что в Арбузинском районе полицейские изъяли 170 кустов конопли, которые местный житель выращивал на своей даче.
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В поселке Александровка Николаевской области мужчина выращивал в парниках на своей даче полсотни кустов конопли.
Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Николаевской области.
— Во время следственных действий сотрудники Вознесенского отдела полиции обнаружили на приусадебном участке фигуранта шесть масштабных парников, в которых росли 600 кустов сортовой конопли, часть которых достигала двух метров высотой, - сообщают в полиции.
Ранее судимый мужчина объяснил, что указанный участок он арендует с марта, а вырастить такую «оранжерею» решил якобы для собственных нужд. Правоохранители направили наркорастения на экспертизу.
Следователи начали по данному факту уголовное производство по части 2 статьи 310 Уголовного кодекса Украины «Посев или выращивание снотворного мака или конопли», санкция которой предусматривает до 7 лет заключения.
Напомним, что в Арбузинском районе полицейские изъяли 170 кустов конопли, которые местный житель выращивал на своей даче.