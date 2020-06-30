По состоянию на 30 июня в Николаевской области выявлено 3 новых случая COVID-19.
Соответствующие данные опубликованы на странице Николаевского областного штаб по ликвидации последствий ЧС в Facebook.
Всего зарегистрировано 447 подтвержденных случаев COVID-19, из них работников учреждений здравоохранения — 60.
Из всех 447 подтвержденных случаев по месту жительства:
— Николаев - 76 человек;
— Южноукраинск - 130 человек (+1);
— Первомайск - 17 человек (+2);
— Арбузинский район - 7 человек;
— Баштанский район - 1 человек;
— Братский район - 4 человека;
— Березнеговатский район - 1 человек;
— Веселиновский район - 1 человек;
— Витовский район - 1 человек;
— Вознесенск и Вознесенский район - 44 человека;
— Врадиевский район - 31 человек;
— Доманевский район - 78 человек;
— Казанковский район - 2 человека;
— Кривоозерский район - 11 человек;
— Николаевский район - 1 человек;
— Новоодесский район - 40 человек;
— Очаковский район - 1 человек;
— Снигиревский район - 1 человек.
Всего выздоровели — 282. Умерло всего от последствий COVID-19 — 10.
Напомним, в Украине за минувшие сутки коронавирус подтвердили у 706 человек. Также зафиксировали 12 летальных случаев, а 88 больных выздоровели.
По состоянию на 30 июня в Николаевской области выявлено 3 новых случая COVID-19.
Соответствующие данные опубликованы на странице Николаевского областного штаб по ликвидации последствий ЧС в Facebook.
Всего зарегистрировано 447 подтвержденных случаев COVID-19, из них работников учреждений здравоохранения — 60.
Из всех 447 подтвержденных случаев по месту жительства:
— Николаев - 76 человек;
— Южноукраинск - 130 человек (+1);
— Первомайск - 17 человек (+2);
— Арбузинский район - 7 человек;
— Баштанский район - 1 человек;
— Братский район - 4 человека;
— Березнеговатский район - 1 человек;
— Веселиновский район - 1 человек;
— Витовский район - 1 человек;
— Вознесенск и Вознесенский район - 44 человека;
— Врадиевский район - 31 человек;
— Доманевский район - 78 человек;
— Казанковский район - 2 человека;
— Кривоозерский район - 11 человек;
— Николаевский район - 1 человек;
— Новоодесский район - 40 человек;
— Очаковский район - 1 человек;
— Снигиревский район - 1 человек.
Всего выздоровели — 282. Умерло всего от последствий COVID-19 — 10.
Напомним, в Украине за минувшие сутки коронавирус подтвердили у 706 человек. Также зафиксировали 12 летальных случаев, а 88 больных выздоровели.