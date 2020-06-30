По состоянию на 30 июня в Николаевской области выявлено 3 новых случая COVID-19.

Соответствующие данные опубликованы на странице Николаевского областного штаб по ликвидации последствий ЧС в Facebook.

Всего зарегистрировано 447 подтвержденных случаев COVID-19, из них работников учреждений здравоохранения — 60.

Из всех 447 подтвержденных случаев по месту жительства:

— Николаев - 76 человек;

— Южноукраинск - 130 человек (+1);

— Первомайск - 17 человек (+2);

— Арбузинский район - 7 человек;

— Баштанский район - 1 человек;

— Братский район - 4 человека;

— Березнеговатский район - 1 человек;

— Веселиновский район - 1 человек;

— Витовский район - 1 человек;

— Вознесенск и Вознесенский район - 44 человека;

— Врадиевский район - 31 человек;

— Доманевский район - 78 человек;

— Казанковский район - 2 человека;

— Кривоозерский район - 11 человек;

— Николаевский район - 1 человек;

— Новоодесский район - 40 человек;

— Очаковский район - 1 человек;

— Снигиревский район - 1 человек.

Всего выздоровели — 282. Умерло всего от последствий COVID-19 — 10.

Напомним, в Украине за минувшие сутки коронавирус подтвердили у 706 человек. Также зафиксировали 12 летальных случаев, а 88 больных выздоровели.