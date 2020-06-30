Президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу не допускать в будущем накопления задолженности по выплате заработной платы шахтерам, а также восстановить нормальную работу шахт.

Об этом шла речь на встрече заместителя руководителя Офиса Президента Украины Юлии Ковалив с шахтерами, которые пришли с акцией на Банковую в Киеве, сообщает пресс-служба ОП.

Она отметила, что на прошлой неделе состоялось совещание с представителями правительства, по результатам которой в пятницу Кабинет министров принял необходимые решения для выделения из бюджета около 340 миллионов гривен на погашение задолженности по заработной плате работникам всех государственных шахт. Была задержка только с одной шахтой, которая получит средства сегодня до конца дня.

«На сегодняшний день та задолженность, которая была накоплена с начала года, должна была быть погашена. Правительство приняло все необходимые решения за очень короткий срок», — сказала Юлия Ковалив.

Она подчеркнула, что Владимир Зеленский поставил задачу по недопущению в будущем накопления задолженности по выплате заработной платы, а также по восстановлению нормальной работы шахт и наращиванию экспорта электроэнергии.

Среди обсуждавшихся вопросов — погашение задолженности за отгруженный уголь, перспективы шахтерских городков.

Заместитель руководителя Офиса Президента отметила, что все проблемные вопросы, которые сейчас есть в энергетике в целом и угольной отрасли в частности, накапливались в течение длительного периода, поэтому их решение требует определенного времени.

Юлия Ковалив призвала участников акции сформировать переговорную группу от шахтеров и совместно работать над решением насущных проблем.

Напомним, Служба безопасности Украины разоблачила руководство государственного предприятия «Львовуголь» на махинациях с выплатами заработной платы шахтерам.