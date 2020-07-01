Морская авиационная бригада завершила летно-тактические учения, в рамках которых пять дней отрабатывала различные сценарии применения подразделений при действиях войск ВМС.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

К учениям привлекли почти весь личный состав части, вертолеты Ми-14, Ми-8 и самолета Ан-26.

Экипажи совершенствовали летные навыки, проводили полеты в зоне и по кругу. Отрабатывали также и варианты поиска и оказания неотложной помощи как гражданским, терпящим бедствие, так и пилотам, их эвакуацию поисково-спасательным вертолетом, сброс специального лодки, подъемом спасательной лебедкой и взаимодействие с кораблем.

— Когда определили, где находится «пострадавший», наше подразделение отработал десантирование по-штурмовом на воду с высоты 3 метров моторной лодки и спасателей. В моторной лодке есть все необходимое снаряжение для оказания помощи. Нашли, быстро эвакуировали. Наши ребята действовали четко и профессионально. - рассказал начальник спасательно-поисковой десантной группы морской авиабригады лейтенант Евгений Дремин.

Во время отработки второго варианта, когда спасали людей при других условиях, с самолета Ан-26 сбросили спасательные плавсредства, а спасателей спустили парашютно-десантным способом.

— Ан-26 эффективнее проводит поиск. Скорость полета и радиус обзора позволяет найти пострадавших за меньший отрезок времени. Но во втором варианте плавсредства только позволяют продержаться до тех пор, пока подлетит вертолет и проведет эвакуацию, - добавляет Евгений Дремин.

Одну из главных задач, которую отработали подразделения, развертывание по тревоге и подготовка внебазового аэродрома к приему авиатехники, организация полноценного полевого лагеря с командным пунктом, местами для еды, отдыха и тому подобное.

Кульминацией учений для морских авиаторов стал поиск и отслеживание субмарины противника с нанесением бомбового и торпедного ударов.

Также они отработали и элементы перевозки и десантирования в заданный район сил морской пехоты.

Подразделения отдельного разведывательного батальона на вертолетах Ми-8 выполнили переброску в нужный район, где морпехи взяли под контроль местность, организовали оборону и провели разведку. Важнейшей задачей морских пехотинцев было обеспечение приема грузов с транспортного самолета Ан-26.

Напомним, что вооруженные силы Украины готовы, чтобы сдерживать атаку России из моря и суши. Кроме того, у них есть авиация, а именно вертолеты, бомбардировщики и истребители.