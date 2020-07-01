Пенсионный фонд Украины ввел услугу автоматического назначения пенсии.

Об этом сообщается на странице ПФУ в Facebook.

«С 1 июля Пенсионный фонд Украины внедрил новую сервисную услугу — автоматическое назначение пенсии. Пенсия назначается автоматически при достижении пенсионного возраста. При этом нет необходимости дополнительно обращаться и лично посещать органы Пенсионного фонда», — говорится в сообщении.

Как отмечается, сервис позволяет предоставить всю необходимую для назначения пенсии информацию заблаговременно и провести проверку имеющихся в Пенсионном фонде данных.

В ПФУ обращают внимание, что услуга предоставляется средствами веб-портала с использованием квалифицированной электронной подписи (КЭП). Так, пользователь, который не является пенсионером и который авторизовался на веб-портале Фонда с помощью КЭП заполняет атрибуты анкеты (заявление; общие данные; данные документа, удостоверяющего личность, адрес проживания и регистрации; данные относительно выбранного способа выплаты назначенной пенсии и получения пенсионного удостоверения), прилагает сканированные копии документов (обязательные и те, которые считает необходимым предоставить) для подтверждения его права на определенные доплаты и льготы) и подписывает анкету-заявление КЭП и направляет ее в орган Фонда.

По результатам обработки анкеты — заявления пользователь получит информацию об автоматическом назначении пенсии, на дату такого назначения и размер пенсии с помощью СМС сообщения, средствами веб-портала и через мобильное приложение.

Ранее сообщалось, что Пенсионный фонд провел перерасчет пенсионных выплат с 1 июля 2020 в связи с увеличением прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, с 1638 гривен до 1712 гривен.