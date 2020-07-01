Международные военные учения «See Breeze-2020» частично будут отменены, а частично изменят формат в связи с пандемией коронавируса.

Об этом со ссылкой на информацию Генштаба ВСУ пишет АрмияInform.

— Как сообщили в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины на территории Украины запланировано проведение шести многонациональных учений, из которых одно обучение отменено. За пределами Украины запланировано участие подразделений ВС Украины в 17 многонациональных учениях, из которых 7 отменили организаторы, — сказано в сообщении.

В связи с коронавирусом было решено изменить формат проведения украинского-американских командно-штабных учений с привлечением войск «See Breeze-2020». Общий срок проведения учений сокращен до 7 суток, к участию в обучении привлекать только корабли и самолеты, которые составят морской и авиационный компоненты сил учений, участие подразделений сухопутного компонента, водолазного компонента и развертывание международного штаба учений в Одессе отменено.

При этом другие запланированные многонациональные учения планируются без изменения их формата.

Также организаторы многонациональных учений НАТО CWIX 2020 объявили об удаленном участии государств в мероприятии. Участие представителей ВСУ в обучении осуществляется дистанционно, из пунктов постоянной дислокации.

Ранее сообщалось, что в этом году международные учения «Sea Breeze» в Украине пройдут бесконтактно и ограничатся только морской фазой с привлечением авиации.