Об этом сообщает Центральная избирательная комиссия РФ.

Против поправок высказались 21,27% участников общероссийского опроса. Явка, по предварительным данным, составила почти 65%.

Для окончательного подсчета результатов голосования российский Центризбирком еще пять дней — до 6 июля включительно. До 9 июля включительно он должен обнародовать окончательные результаты голосования.

С 25 июня по 1 июля в России и аннексированном Крыму проходило голосование по поправкам к Конституции России. Их президент страны Путин предложил внести еще в январе 2020-го. В марте их дополнили нормой, которая позволяет Путину находиться на посту президента еще два срока — то есть теоретически до 2036 года.