Компания бывшего голливудского продюсера, осужденного на 23 года тюремного заключения за сексуальное насилие, выплатит его жертвам $18,8 миллионов.

Об этом сообщила генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс, передает Reuters.

The Weinstein Company распределит компенсацию между женщинами, которые подверглись домогательствам продюсера и столкнулись с дискриминацией во время работы с ним.

Адвокаты, представляющие их, назвали компенсацию «полной распродажей», намекая на мягкость вынесенного решения: Вайнштейну не обязательно платить из своего кармана или признавать свою вину.

Теперь женщины, которые ранее подписали документ о неразглашении в связи с делом Харви Вайнштейна, смогут рассказать свои истории.