Количество украинцев, которых можно было назвать условно состоятельными, в начале июня уменьшилась до 12% по сравнению с концом апреля, когда таких было 20,5%, при этом каждому десятому жителю не хватает средств даже на еду.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии с 25 мая по 4 июня.

— Если в конце апреля можно было отнести к условно богатым слоям (могут позволить себе покупать некоторые дорогие вещи, как телевизор или холодильник, или вообще что угодно могут позволить себе) 20,5% респондентов, то в начале июня — уже 12%. В то же время, уровень абсолютной бедности — тех, кому не хватает денег на еду — практически не изменился — 11,5% в конце апреля против 12% в начале июня. Таким образом, за этот период отмечается снижение благосостояния населения, хотя при этом по крайней мере пока нет перехода к абсолютной бедности, — говорят авторы опроса.

Также социологи отмечают, что возросла доля респондентов с условно средним уровнем благосостояния (могут немного откладывать, но не могут позволить покупку таких вещей, как телевизор или холодильник) — с 30% до 36% и с низким уровнем благосостояния (хватает денег на еду, но покупать одежду уже трудно) — с 34% до 37%.

В КМИС напомнили, что с середины марта в Украине ввели карантин, что, по предположениям экспертов, политиков, обычных граждан, могло сказываться на занятости населения и их доходах.

Исследование проходило с 24 мая по 4 июня. Методом телефонных интервью с использованием компьютера на основании случайной выборки мобильных телефонных номеров опросили 4000 человек от 18 лет и старше. В выборку не включали аннексированный Крым и оккупированные территории Донбасса. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 1,7% для показателей близких к 50%, 1,5% — для показателей близких к 25%, 1% — для показателей близких к 10%, 0,8% — для показателей близких к 5% и 0,4% – для показателей близких к 1%.

Напомним, что 89% украинцев считают, что те зарплаты и большие надбавки, которые получают государственные служащие, не справедливы.