Если бы в ближайшее время в Украине проходили президентские выборы, больше всего голосов украинцы отдали бы действующему президенту Владимиру Зеленскому. А на парламентских выборах первое место заняла бы действующая правящая партия «Слуга народа».

Об этом говорится в новом исследовании Социологической группы «Рейтинг».

В частности, на президентских выборах 34,6% тех, кто определился и намерен прийти на выборы, проголосовали бы за Владимира Зеленского. 11,4% поддержали бы Петра Порошенко, 11,2% — Юрия Бойко, 7,2% — Юлию Тимошенко, а 6,7% — Игоря Смешко. Другие кандидаты бы не набрали и 4% голосов, в то же время 15% опрошенных сказали, что не определились со своим выбором.

Аналогичным образом, если бы в ближайшее время состоялись выборы в Верховную Раду, то 29,3% опрошенных голосовали бы за партию «Слуга народа». Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» поддержали бы 15,3%, «Европейскую Солидарность» — 13,6%, «Батьківщину» — 10,7%.

Не преодолели бы проходной барьер «Сила и Честь» и «Партия Шария» — по 3,7%, Радикальная партия Олега Ляшко — 3,5%, «Голос» — 3%, «Свобода» — 2,5%, «Украинская стратегия» Владимира Гройсмана — 2,2%. В то же время почти 20% не определились с партийными предпочтениями.

Социологический опрос осуществлялся в течение 24-28 июня 2020. Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Было проведено 2000 личных формализованных интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 — не более 2,2%.

Напомним, если бы выборы президента состоялись в ближайшее время, то Владимира Зеленского поддержали бы 34,6% из тех, кто определился с кандидатом. Вместе с ним во второй тур выборов прошел бы лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко. За него проголосовали бы 20%.