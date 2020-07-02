Леонид Пляченко

«Укрзалізниця» уволила начальник железнодорожной станции Николаев Леонида Пляченко.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

В «Укрзалізниці» отметили, что уволилили руководителя пассажирского вагонного депо станции Николаев Леонида Пляченко за то, что он выпустил на маршрут поезд «Апостолово — Херсон» в ненадлежащем состоянии. Помимо Леонида Пляченко трудовой договор разорвали и с его заместителем.

В компании пообещали провести служебную проверку этого инцидента и соответствия действий проводников.

Ранее «Укрзалізниця» уволила должностных лиц, которые выпустили на маршрут пригородный поезд «Херсон — Николаев» тоже в ненадлежащем состоянии.

— «Укрзалізниця» просит прощения у пассажиров и призывает работников добросовестно относиться к своим должностным обязанностям. Все поезда, выходящих на маршрут, должны отвечать техническим и санитарным требованиям, — отметили в компании.

Напомним, с волонтерского поста, который находился в здании ж/д вокзала в Николаеве исчезло все имущество, включая различную технику, продукты питания и флаги с подписями бойцов АТО/ООС.

В свою очередь начальник железнодорожной станции Николаев Леонид Пляченко рассказал, почему на ж/д вокзале освободили помещение, которое занимали представители волонтерского поста для военных.