Парламент Черногории принял закон, который признает партнерство лиц одного пола, приравнивая такие пары к гетеросексуальным.

Об этом сообщает Укрифнорм со ссылкой на местные СМИ.

«За принятие закона о партнерстве лиц одного пола проголосовали 42 депутата черногорского парламента при минимальном необходимом для этого количестве голосов в 41», — говорится в сообщении.

Среди других документ поддержали представители правящей Демократической партии социалистов.

Собственную позицию по этому вопросу высказал и президент Черногории Мило Джуканович, который приветствовал закон, назвав его прогрессивным.

Радость по поводу этого события выразили ЛГБТ-сообщество страны, посол США Джуди Райзинг Райнке и ряд неправительственных организаций.

Закон позволяет однополым парам пользоваться теми же правами, что и гетеросексуальным, но без возможности усыновления детей.

Документ рассматривался парламентом и в прошлом году, но не набрал тогда достаточного количества голосов.

Напомним, нижняя палата парламента Швейцарии поддержала законопроект, который позволит заключать однополые браки.