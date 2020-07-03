Парламент Черногории принял закон, который признает партнерство лиц одного пола, приравнивая такие пары к гетеросексуальным.
Об этом сообщает Укрифнорм со ссылкой на местные СМИ.
«За принятие закона о партнерстве лиц одного пола проголосовали 42 депутата черногорского парламента при минимальном необходимом для этого количестве голосов в 41», — говорится в сообщении.
Среди других документ поддержали представители правящей Демократической партии социалистов.
Собственную позицию по этому вопросу высказал и президент Черногории Мило Джуканович, который приветствовал закон, назвав его прогрессивным.
Радость по поводу этого события выразили ЛГБТ-сообщество страны, посол США Джуди Райзинг Райнке и ряд неправительственных организаций.
Закон позволяет однополым парам пользоваться теми же правами, что и гетеросексуальным, но без возможности усыновления детей.
Документ рассматривался парламентом и в прошлом году, но не набрал тогда достаточного количества голосов.
Напомним, нижняя палата парламента Швейцарии поддержала законопроект, который позволит заключать однополые браки.
Парламент Черногории принял закон, который признает партнерство лиц одного пола, приравнивая такие пары к гетеросексуальным.
Об этом сообщает Укрифнорм со ссылкой на местные СМИ.
«За принятие закона о партнерстве лиц одного пола проголосовали 42 депутата черногорского парламента при минимальном необходимом для этого количестве голосов в 41», — говорится в сообщении.
Среди других документ поддержали представители правящей Демократической партии социалистов.
Собственную позицию по этому вопросу высказал и президент Черногории Мило Джуканович, который приветствовал закон, назвав его прогрессивным.
Радость по поводу этого события выразили ЛГБТ-сообщество страны, посол США Джуди Райзинг Райнке и ряд неправительственных организаций.
Закон позволяет однополым парам пользоваться теми же правами, что и гетеросексуальным, но без возможности усыновления детей.
Документ рассматривался парламентом и в прошлом году, но не набрал тогда достаточного количества голосов.
Напомним, нижняя палата парламента Швейцарии поддержала законопроект, который позволит заключать однополые браки.