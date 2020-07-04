Американская компания SpaceX 8 июля планирует запустить ракету-носитель Falcon-9, которая выведет на орбиту 57 спутников системы Starlink.

Об этом говорится в сообщении «SpaceX» в Twitter

— Предварительно в среду, 8 июля, состоится запуск десятой партии спутников системы Starlink. Ракета Falcon-9 также доставит на орбиту два космических аппарата компании BlackSky, — сказано в сообщении.

Два спутника дистанционного зондирования Земли компании «BlackSky», которые будут доставлены на орбиту вместе с интернет-спутниками «SpaceX», предназначены для мультиспектральной съемки Земли, их разрешающая способность около одного метра.

Напомним, 13 июня, американская компания SpaceX успешно запустила ракету-носитель «Falcon-9» с очередной группой из 58 микроспутников системы «Starlink».