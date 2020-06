В субботу, 13 июня, американская компания SpaceX успешно запустила ракету-носитель Falcon-9 с очередной группой из 58 микроспутников системы Starlink.

Об этом сообщает SpaceX в Twitter.

Сегодня в 12:21 по киевскому времени состоялся успешный запуск на орбиту 58 интернет-спутников. Это уже девятый запуск в рамках проекта Starlink.

Спутники отправили в космос с помощью ракеты-носителя Falcon 9 со стартового комплекса LC-40 на космодроме на мысе Канаверал в штате Флорида.

Первая ступень ракеты-носителя через девять минут после старта успешно села на плавучую платформу Of Course I Still Love You в Атлантическом океане в 629 км от места старта и примерно в 200 км от побережья штата Южная Каролина.

Falcon 9’s first stage has landed on the Of Course I Still Love You droneship pic.twitter.com/qv6aMiPGoq — SpaceX (@SpaceX) June 13, 2020

Кроме спутников системы Starlink, ракета вывела на орбиту и три космических аппарата SkySat компании Planet. Они оснащены портативными телескопом и камерой с высоким разрешением и предназначены для мониторинга поверхности Земли с орбиты.

Спутники, каждый массой 260 кг, выведут на опорную орбиту с параметрами 190 × 380 км; после проверки работоспособности их поднимут на высоту 550 км с наклонением 53 °. Тех, которые не пройдут тесты, сожгут в атмосфере. Если же ионные двигатели вдруг откажут, спутник за 1-5 лет сам сойдет с орбиты.

В результате этого запуска общее количество запущенных спутников Starlink доведено до 538.

Напомним, 30 мая в 22:22 по киевскому времени компания Илона Маска SpaceX успешно запустила космический корабль Crew Dragon с двумя американскими астронавтами на борту.