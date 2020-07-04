В некоторых странах наблюдается новый пик заражения коронавирусом.

Об этом на брифинге в Женеве в пятницу, 3 июля, заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан, пишет Корреспондент.

Он подчеркнул, что это не вторая волна заболевания, а именно второй пик COVID-19.

— Уверенности в том, что будет вторая волна, нет. Это научное предположение, основанное на том, что мы знаем про коронавирусы и респираторные вирусы. То, что происходит сейчас во многих странах – это не вторая волна. Это второй пик первой волны там, где вирус не был в достаточной степени подавлен, чтобы не допустить передачи вируса в том же периоде времени, − сказал Майкл Райан.

Представитель ООН объяснил, что новый пик заражения опасен тем, что увеличится или эндемичность вируса, или постоянный уровень заболеваемости.

Напомним, почти 30% данных о секвенировании генома из образцов коронавируса, собранных Всемирной организацией здравоохранения, показали признаки мутации, которая сделала COVID-19 более заразным, но нет никаких доказательств того, что заболевание из-за этого стало более тяжелым.