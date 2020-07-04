Об этом сообщил главный врач Коммунальной городской клинической больницы скорой медицинской помощи Львова Олег Самчук.

В Украине за последние 15 лет провели только две аналогичные операции в Ковельской районной больнице Волынской области.

— Мы это сделали! Во Львове в течении последних суток трансплантировали сердце и две почки! Последняя операция закончилась буквально несколько часов назад... Особая благодарность — родным погибшего мужчины. Ваше непростое решение стало спасением сразу для троих человек», — отметил Самчук.

По его словам, донором, органы которого использовали для трансплантации, стал 58-летний львовянин, который упал с высоты и получил несовместимые с жизнью травмы.

После тщетных попыток спасти пациента врачи констатировали у мужчины смерть мозга, что является прямым показанием к трансплантации, а его мама и сестра дали согласие на забор органов, чтобы те подарили возможность жить другим людям.

«Новое» сердце получил 57-летний житель Коростеня, которого пять лет назад поразил инфаркт. Его сердце потеряло упругость и уже не могло качать кровь. Другого выхода, кроме пересадки, мужчина не имел. Операцию львовские хирурги провели совместно с командой Института сердца во главе с Борисом Тодуровым.

Почки получили двое мужчин — один со Львова, второй из Тернопольщины. Операции начались после полуночи и продолжались до восьми утра.

— Операции по пересадке в Украине — это шанс на жизнь для сотен и тысяч людей. И мы хотим дать этот шанс. Мы хотим, чтобы украинцы больше не уезжали за границу, а оперировались у себя дома, чтобы каждый нуждающийся в органе получил его. И мы будем прилагать максимум усилий, чтобы приблизить это время», — добавил Самчук.

Напомним, в 2017 году Киевские хирурги впервые в Украине провели операцию по пересадке лица.