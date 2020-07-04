Украина не сможет победить пандемию, если граждане и бизнес не будут выполнять ограничительные меры, которые разработал Кабинет министров.

Об этом в эфире телеканала Украина 24 сказал главный санитарный врач Виктор Ляшко.

По мнению Ляшко, рост числа инфицированных напрямую зависит от смягчения карантина и восприятия людьми адаптивного карантина как отмену всех ограничений.

— Есть проблема (нарушение режима карантина, - прим.), которую надо решать. Были дискуссии, дискуссии с бизнесом, представителями ассоциаций, организаций для того, чтобы прописывать нормы, которые реально будут работать. Непрописывание норм приводит к тому, что их нарушают, нарушения формируют негативный имидж и потенциальный источник инфицирования, — сказал он.

Напомним, В Украине 4 июля подтверждено 47 677 случаев COVID-19, за сутки обнаружили 914 новых случаев.